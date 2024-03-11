

خرج الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، منتصرا بصعوبة من أول ظهور له على ملاعب دورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة في التنس منذ خمسة أعوام، وذلك على حساب الأسترالي ألكسندر فوكيتش 6-2 و5-7 و6-3 أمس الأول في الدور الثاني.



ويلتقي الصربي في الدور المقبل الإيطالي لوكا ناردي الفائز على الصيني جينجين جانغ 6-3 و3-6 و6-3.



وخلافا لديوكوفيتش، لم يجد الروسي دانييل مدفيديف، وصيف البطل المصنف رابعا عالميا، صعوبة تذكر في حجز بطاقته بالفوز على الإسباني روبرتو كارباييس بايينا 6-2 و6-3، فيما تأهل الدنماركي هولغر رونه السابع من دون أي يلعب بسبب انسحاب منافسه الأسترالي ميلوش راونيتش.