طرحت في مزاد بالولايات المتحدة وثائق تتناول ابتكار القنبلة الذرية، بينها رسالة موقعة من روبرت أوبنهايمر، في وقت تنافس فيلم «أوبنهايمر» المتمحور حول مبتكر هذه القنبلة لنيل جوائز أوسكار.



ومن بين القطع المعروضة للبيع في المزاد المقام في بوسطن، وثيقة تتناول العملية السرية لاختراع القنبلة الذرية في مختبر لوس ألاموس في نيو مكسيكو. وعرضت الوثيقة التي تحمل عنوان «تقرير سميث» أمام الصحافة للمرة الأولى في 12 أغسطس 1945، بعد أيام قليلة من استهداف مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين.

وأشارت دار «آر آر أوكشن هاوس» إلى أن «هذه الوثائق توفر نظرة إلى الرحلة العلمية والإدارية التي أدت إلى ابتكار أحد أقوى الأسلحة البشرية».

ومن بين الموقعين على الوثائق روبرت أوبنهايمر وإنريكو فيرمي الذي كان ضمن الفريق المبتكر لأول مفاعل نووي، وإرنست لورانس الحائز جائزة نوبل والذي بنى أول مسرع للجسيمات (سيكلوترون) وجيمس تشادويك الذي اكتشف النيوترون، بحسب دار المزادات.