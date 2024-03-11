أعلن المتحدث باسم وزارة الهجرة العراقية علي عباس إعادة 157 عائلة، أي ما مجموعه 625 شخصا، من مخيم الهول الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في شمال شرق سورية.

وقال المتحدث لوكالة «فرانس برس»: «تمت مساء أمس السبت إعادة 157 عائلة عراقية من مخيم الهول، تتألف من 625 شخصا».

وبعد وصولهم، يتعين على هؤلاء تمضية أسابيع أو أشهر في مخيم الجدعة العراقي قبل السماح لهم بالعودة إلى المناطق التي يتحدرون منها.

ويقع مخيم الجدعة في ريف مدينة الموصل بشمال العراق.

ويضم مخيم الهول المكتظ الذي تديره «قسد» التي يهيمن عليها الأكراد، أكثر من 43 ألف شخص من سوريين وعراقيين وأجانب من نحو 45 دولة أخرى، وبينهم نسبة كبيرة من عائلات وذوي مسلحي تنظيم «داعش».

ولاتزال عودة هؤلاء تثير جدلا في العراق وفي باقي الدول التي ينحدرون منها.

وسعيا للحد من العدائية التي قد تواجهها هذه العائلات عقب عودتها من سورية، يجري إيواء أفرادها أولا في مخيم الجدعة، حيث يخضعون لإجراءات وتدقيق أمني و«مرحلة من التأهيل النفسي»، وفق مسؤولين عراقيين.

وعلى الرغم من التحديات، يعد العراق من الدول القليلة التي تستعيد مواطنيها بانتظام من مخيم الهول، الأمر الذي رحبت به الأمم المتحدة والولايات المتحدة على السواء.

وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في 2 مارس أن العراق أعاد «1924 عائلة من مخيم الهول، بواقع 7556 مواطنا عراقيا» حتى الآن، مضيفا أن «1230 عائلة منها عادت إلى مناطقها الأصلية طوعا، والمتبقين يخضعون للتأهيل في مخيم الجدعة».