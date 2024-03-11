حصد فيلم (أوبنهايمر) الذي يروي قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر المعروف بلقب "أبو القنبلة الذرية" أكبر عدد من جوائز الأوسكار لهذا العام حيث حصل على سبع جوائز بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل ممثل وأفضل مخرج.

وانطلق حفل إعلان جوائز الأوسكار ال96 الذي تنظمه الأكاديمية الأمريكية لعلوم وفنون الصورة مساء أمس الأحد على مسرح (دولبي) في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية بحضور مجموعة كبيرة من نجوم السينما العالمية.

واستحوذ فيلم (أوبنهايمر) على سبع جوائز بينها أفضل ممثل رئيسي وأفضل تصوير سينمائي وأفضل موسيقى تصويرية وأفضل مونتاج إلا انه لم يستطع تحطيم الأرقام القياسية على مستوى جوائز الأوسكار التي بحوزة فيلم (تايتنيك) وسلسلة الخيال (سيد الخواتم ـ عودة الملك).

وحصد فيلم "أشياء بائسة" المركز الثاني من حيث عدد الجوائز فقد نالت الممثلة إيما ستون جائزة أفضل ممثلة عن دورها في هذا العمل السينمائي كما حصد الفيلم ثلاث جوائز أخرى بينها أفضل تصميم أزياء.

وتمكنت الممثلة الأمريكية دافين جوي راندولف من الفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "المتبقون".

وحصل الممثل الأمريكي روبرت داوني جونيور على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم (أوبنهايمر) ليحصد بذلك أول جائزة أوسكار في مسيرته.

وحقق فيلم الصحفي الأوكراني مستيسلاف تشيرنوف "20 يوما في ماريوبول" جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل ويروي هذا العمل الوثائقي قصة صحفيين أوكرانيين عالقين في مدينة ماريوبول الأوكرانية وهي تحت الحصار بينما يحاولون مواصلة عملهم لتوثيق يوميات الحرب في المدينة.

ونال الفيلم البريطاني "منطقة الاهتمام" جائزة أفضل فيلم دولي فيما حصد الفيلم الياباني (ذا بوي اند ذا هيرون) جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.

ويأتي حفل جوائز الأوسكار الذي يمثل الحدث الأكثر أهمية على المستوى الدولي في عالم الفن السابع بعد إضراب ممثلي وكتاب هوليوود الصيف الماضي الذي تسبب في تأخير بعض الأعمال الفنية.