أعلن مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، أن الكويت ستكون يوم السبت الموافق 16 مارس الجاري على موعد مع تساوي الليل والنهار 12 ساعة لكل منهما ويتزامن ذلك مع شهر رمضان المبارك للمرة الأولى منذ 33 سنة.

وقال مدير متحف الفضاء والفلك في المركز خالد الجمعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين، إن شروق الشمس في 16 الجاري سيكون عند الساعة 5.57 صباحا والغروب عند الساعة 5.57 مساء ليبدأ النهار بعد ذلك بالتزايد تدريجيا ويكون الإحساس بطوله ملحوظا بشكل أكبر.

وأوضح الجمعان أن تساوي الليل والنهار في الكويت يسبق مثيله عند خط الاستواء بأربعة أيام لكن يختلف تساويهما من منطقة لأخرى بسبب الموقع الجغرافي مضيفا أنه وفق الحسابات الفلكية المبنية على محاكاة الواقع في القبة السماوية فإن الاعتدال الربيعي هذا العام سيتزامن مع شهر رمضان لأول مرة منذ 33 سنة.

وذكر أن السنة الهجرية من المعروف أنها أقصر من الميلادية وأن عدد أيام السنة الميلادية يزيد على عدد أيام السنة الهجرية بـ11 يوما بالتالي فإن شهر رمضان يتقدم كل عام 11 يوما في السنة الميلادية.

وبين أن موعد شهر رمضان يختلف باختلاف الفصول الأربعة إذ يتغير توقيته خلال 33 سنة قمرية ليكمل دورة كاملة وهو ما يفسر سبب أننا نصوم مرة في الشتاء ثم أخرى في الخريف وتارة في الصيف وأخرى في الربيع.

ولفت إلى أن الفصول الأربعة تعتبر من المصطلحات المرتبطة بعلوم الفلك وأيضا بميل محور دوران الأرض على مستوى مدارها حول الشمس والتي تصنف في علم الفلك ضمن دوران جرم سماوي حول نجم والتغيرات التي تطرأ على كل منهما.

وقال الجمعان إن الاعتدال يحدث مرتين في العام فقط الأولى في مارس عند الاعتدال الربيعي والثانية في سبتمبر عند الاعتدال الخريفي وما تشهده الكويت خلال هذه الفترة عبارة عن فترة انتقالية من فصل لآخر.

وأشار إلى أن اختلاف الفصول نتيجة دوران الأرض حول الشمس خلال العام في مدار يميل مستواه على خط الاستواء الأرضي بزاوية قدرها 5ر23 تقريبا وهي الزاوية نفسها المحصورة بين محور دوران الأرض حول نفسها ومحور دورانها حول الشمس.