ألاء خليفة

تقدم وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح، وللشعب الكويتي الكريم، بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على سمو الأمير وهو ينعم بموفور الصحة والعافية ، وعلى دولة الكويت بالنماء والرفعة ، والرخاء والنهضة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما هنأ الوزير العدواني كافة منتسبي وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشهر الفضيل، مؤكداً أننا في هذه الأيام المباركة نبتهل إلى المولى العزيز القدير أن يعيننا جميعاً في الالتزام و الإخلاص بواجبنا الوطني، والتفاني في العمل، والهمة في مواصلة السعي لخدمة الوطن وشعبه الوفي ، تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاتهم السديدة.