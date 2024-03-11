سلطان العبدان - فرحان الشمري

تقدم 10 مرشحين اليوم، إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، بطلبات الترشح في اليوم الثامن من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 18 المقرر عقدها في الرابع من أبريل المقبل، وبلغ إجمالي عدد المرشحين في الأيام الثمانية الأولى من الترشح 204 مرشحين من بينهم 198 مرشحاً من الذكور، و6 مرشحات.

وتقدم في اليوم الثامن مرشحان اثنان في الدائرة الثانية، وتقدم 5 مرشحين في الدائرة الرابعة، و3 مرشحين في الدائرة الخامسة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الثامن رئيس مجلس الأمة الأسبق مرزوق علي الغانم.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 4 مارس باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 18 (أمة 2024) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجاري.