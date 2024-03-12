عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:

رفع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي الكريم والمقيمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان والازدهار.

من جهة أخرى، أشاد مجلس الوزراء بتنظيم الهيئة العامة للرياضة فعالية «يوم الكويت الرياضي» التي أقيمت يوم السبت الماضي على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح تحت رعاية وحضور ومشاركة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وعدد من الوزراء وسفراء الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى مشاركة المواطنين والمقيمين من جميع الفئات العمرية ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، منوها بما تضمنته الفعالية من سباق ماراثون للمشي وسباق للدراجات الهوائية وألعاب جماعية، مؤكدا أهمية ممارسة الرياضة للجميع وأثرها الإيجابي على صحة الإنسان.

وفي هذا الصدد، أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي ومنتسبي الهيئة العامة للرياضة وجميع الجهات التي ساهمت بنجاح الفعالية الرياضية على جهودهم في تنظيم هذا الحدث الرياضي المميز.

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب الوزارية بشأن المحافظة على المباني والمواقع التراثية والتاريخية بدولة الكويت، وقرر مجلس الوزراء تكليف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإسراع في تنفيذ خططه وبرامجه لإعادة تأهيل هذه المباني التراثية والتاريخية لتكون معلما سياحيا وثقافيا في البلاد.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من التوصيات بمحضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية الوزارية بشأن اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وعدد من الدول الشقيقة والصديقة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشارك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.