عبدالعزيز الفضلي



اعتمدت وكيلة التعليم العام بالتكليف حصة المطوع مواعيد والية عمل كنترول الصف الثاني عشر لامتحانات نهاية الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2023/ 2024م الذي سيبدأ العمل فيه الخميس 14 الجاري بقسميه العلمي والأدبي والمعهد الديني.



وحددت المطوع في نشرتها يوم 7 إبريل المقبل موعدا لإغلاق النقل بين المدارس والمناطق التعليمية لطلبة المرحلة الثانوية بنظام سجل الطالب ويوم 8 من نفس الشهر سيتم إقفال التعديلات على البيانات الأساسية وإدخال أيام الغياب وحالات الشطب وترك الدراسة لطلبة الصف الثاني عشر بنظام سجل الطالب بالمدارس، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستلام حالات ترك الدراسة لطلبة الصف الثاني عشر للكنترول يوم الاربعاء الاول من مايو المقبل.



وذكرت أن يوم 5 مايو بدء اختبارات مواد خارج الجدول ورصد الدرجات في سجل الطالب ومن ثم سحب كشوفات الدرجات - الاعمال اليومية - العملي - اختبار مواد خارج الجدول لمراجعتها بالمدرسة، لافتة إلى انه سيتم يوم الثلاثاء 14 مايو رفع أرقام الجلوس لطلبة الصف الثاني عشر المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة الخاص بالكنترول.



وحددت المطوع يوم 23 يونيو المقبل إصدار أرقام الجلوس لطلبة الدور الثاني، منوهة إلى أن امتحان مواد خارج الجدول لمادتي (القرآن الكريم - الدستور وحقوق الإنسان) لطلبة نظام المنازل سيكون موحد على مستوى الوزارة.



وشددت على ضرورة التأكد من إدخال درجات (الأعمال اليومية - العملي - امتحانات مواد خارج الجدول) بدقة متناهية والتدقيق عليها واعتمادها حسب التاريخ الموضح بالآلية لتلافي حالات التعديل بعد نقل البيانات للكنترول مشيرة إلى انه في حال عدم وجود أيا من شهادات الصفين العاشر والحادي عشر الموحد يجب إرفاق شهادة معادلة سواء كان الطالب دارسا خارج الكويت أو منقولا من التعليم الخاص (مدارس الأجنبية أو لديه شهادة نظام المقررات)، وفي حال دراسة الطالب بنظام المنازل ترفق الشهادة المطلوبة إضافتها.