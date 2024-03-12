أسامة دياب



تقدم عدد من السفراء ورؤســــاء البعثـــــــات الديبلوماسية المعتمدين لدى البلاد بالتهنئة إلى الكويت قيادة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنين للكويت وشعبها التقدم والرخاء.



وفي رسالة نشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، قال السفير العماني صالح الخروصي «نهنئكم بقدوم الشهر الفضيل».



بدوره، تقدم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جيانوي بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن السفارة الصينية بأخلص التحيات وأسمى التبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي الصديق، متمنيا للكويت الصديقة دوام الازدهار والرخاء وللشعب الكويتي السعادة والرفاهية.



من جهتها، أعربت سفيرة فرنسا كلير لوفليشر باسمها وباسم السفارة الفرنسية في الكويت، عن خالص التمنيات بالسعادة والصحة للشعب الكويتي والمسلمين في جميع أنحاء العالم.



وقالت ان «شهر رمضان هو شهر التأمل والتسامح والسلام والروحانية. وهو فرصة لإظهار التضامن والتعاطف مع الأشخاص الذين يعانون، معربة عن تعاطفها مع ضحايا الصراعات المستمرة واللاجئين والسكان النازحين».



وتابعت لوفليشر «في هذا الشهر الكريم، يجتمع الأهل والأصدقاء ويتشاركون لحظات لا تنسى: الديوانيات والقرقيعان والغبقات»، معربة عن سعادتها بشكل خاص لمشاركة هذه اللحظات من الألفة والكرم الكبيرين خلال شهر رمضان الثالث لها بصفتها سفيرة لفرنسا في الكويت.



بدورها، قالت السفيرة الاسترالية ميليسا كيلي، في تغريدة على حسابها الخاص على موقع «إكس»: باسمي وباسم أسرة سفارة، اتمنى للكويت رمضان كريم، مرفقة التغريدة برسمة عليها رقم 50 والذي يرمز إلى 50 عاما من العلاقات الثنائية بين بلادها والكويت.



من جانبها، تمنـــت سفيرة الاتحاد الأوروبي آن كويستينين، في رسالة مصورة على موقع «إكس»، أطيب الأماني وأحر التهاني في هذه المناسبة.



وقالت آن كويستينين: بينما نحتفل اليوم بأول ايام شهر رمضان أتقدم بأحر التهاني إلى صاحب السمو الأمير وإلى المسلمين في الكويت وفي العالم أجمع.



وأضافت ان رمضان يعتبر فرصة للتفكير والتسامح والغفران والعطاء، كما انه مناسبة مميزة جدا لكثيرين في الكويت، حيث يجتمع الأهل والأصدقاء، وأنا أتطلع شخصيا لتجرية أول شهر رمضان لي في الكويت».



وتابعت: تضم دول الاتحاد الأوروبي مجتمعات إسلامية كثيرة ومتنوعة، وسيصوم العديد من المواطنين والمقيمين المسلمين في دول الاتحاد، وسيشاركون وجبات الافطار مع المسلمين الآخرين واناس من مختلف الديانات والمعتقدات.



وقالـــت كويستين ان الاتحاد الأوروبي يلتزم ببناء علاقة قوية وطويلة الامد مع المجتمعات الإسلامية في أوروبا وحول العالم، لافتة إلى أن «الاتحاد الاوروبي والكويت يتشاركان في الالتزام بتعزيز التفاهم والاحترام بين الثقافات والأديان المختلفة».



وأشارت إلى أن «شهر رمضان يوفر لنا فرصة فريدة لتعزيز روابط الصداقة والتعاون بين شعوبنا».



بدوره، قال السفير الهندي لدى الكويت د.آدرش سويكا: بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أتقدم بأحر التمنيات القلبية للجميع بحلوله، داعيا بالصحة والسلامة والرخاء. وأتقدم بأحر تحياتي إلى قيادة دولة الكويت، وأصدقائنا الكويتيين الأعزاء، والجالية الهندية بأكملها في الكويت، وكذلك إلى زملائنا الهنود.



​وأضاف ان شهر رمضان المبارك يجسد وقتا للتأمل والصبر والامتنان والحب والتواضع والانضباط الذاتي. وإنه بمثابة تذكير لطيف بواجبنا في خدمة أفراد المجتمع الأقل حظا والمهمشين. علاوة على ذلك، فهو يؤكد على مبادئ المساواة والرحمة، مما يعزز الالتزام الجماعي بتحسين مجتمعاتنا.



وفي الهند، بنسيجها الغني من الديانات والثقافات المتنوعة، يحمل شهر رمضان المبارك أهمية خاصة لأنه يعرض الفسيفساء النابضة بالحياة لأمتنا، التي تعد موطنا لثاني أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم. يتم تبجيله باعتباره وقتا ميمونا للغاية، حيث يظهر روح الوحدة في الهند في التنوع، حيث يتعايش الأفراد من خلفيات اجتماعية وثقافية ودينية متنوعة في وئام.



من جهته، تقدم سفير دولة أنتيغوا وبربودا لدى البلاد محمد الزعبي بالتهاني للكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وأضاف ان شهر رمضان مميز بالنسبة للمسلمين، لأن فيه الأجواء مختلفة وتعمها البهجة والخير والروحانيــــات، لافتا إلى ان الاستعداد لهذا الشهر تختلف من شخص لآخر، فهناك من يعمل على تجميع المواد الغذائية لهذا الشهر، وهناك من يغلب عليه الطابع الروحي ويفكر في كيفية أداء العبادات، في حين يحاول البعض الآخر أن يعيد لصحته التوازن ويبني جسما سليما، وقد يجمع آخرون بين كل هذه الأمور.



وتمنى أن يعود هذا الشهر على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بكل الخير، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على الجميع.



وكتبت السفـــــارات الأميركية والكندية والهندية واليابانية والفلبينية على حساباتها الخاصة على موقع «إكس»: «تهنئكم السفارة بقدوم شهر رمضان. مبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده، وكل عام وانتم بخير».