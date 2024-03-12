آلاء خليفة



هنأ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح والشعب الكويتي الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على صاحب السمو وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الكويت بالنماء والرفعة والرخاء والنهضة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



كما هنأ الوزير العدواني جميع منتسبي وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشهر الفضيل، قائلا: إننا في هذه الأيام المباركة نبتهل إلى المولى العزيز القدير أن يعيننا جميعا في الالتزام والإخلاص بواجبنا الوطني، والتفاني في العمل، والهمة في مواصلة السعي لخدمة الوطن وشعبه الوفي، تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو وسمو رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات سموهما السديدة.