عبدالعزيز الفضلي



تنظم جمعية الكشافة وبالتعاون مع وزارة التربية والمناطق التعليمية والتعليم الخاص مسابقة جاسم القطامي الثقافية الثانية خلال شهر رمضان المبارك.



وقال رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة ونائب رئيس جمعية الكشافة الكويتية حسين المقصيد في تصريح صحافي ان المسابقة تحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى جاسم القطامي الذي يعتبر اول رئيس ل‍جمعية الكشافة الكويتية، مشيرا إلى اننا نهدف من خلالها إلى احياء ذكرى المرحوم القطامي وما قدمه للحركة الكشفية الكويتية على المستويين المحلي والدولي، ونسعى كذلك لإكساب الطلبة معلومات دينية وثقافية وكشفية.



وأوضح ان المسابقة والتي تقام للمرة الثانية ستنطلق في 18 مارس الجاري بمشاركة 22 مدرسة ثانوية من القطاع الحكومي والخاص من البنين والبنات، مشيرا إلى ان يوم غد الاربعاء سيتم اجراء القرعة للمدارس المشاركة.