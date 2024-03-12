مريم بندق



أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان تعميما بشأن طلب البيانات والمعلومات من مراكز العمل في الديوان نص على الطلب من القياديين والإشرافيين والموظفين عدم طلب أي بيانات أو معلومات شفاهة.



وجاء في التعميم انه يتم طلب البيانات والمعلومات بموجب مذكرات رسمية معتمدة إما من القيادي أو الإشرافي المختص. وأوضح أن مراكز العمل في الديوان قد تحتاج إلى تبادل البيانات والمعلومات فيما بينها لإنجاز المعاملات والدراسات وفقا لاختصاص كل منها، من حيث إن طلب هذه البيانات أو المعلومات لا يكون شفاهة وإنما بموجب مذكرات رسمية.



واستطرد: على أن تتضمن المذكرات الرسمية نوع البيان المطلوب حتى يتم الرجوع لهذه المذكرات مستقبلا عند الحاجة للوقوف على أسباب ومبررات طلب البيان والموظفين الذين تحت أيديهم هذه البيانات والمستندات.