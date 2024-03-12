أعلنت شركة «التراث الهندي»، الشركة الرائدة والملتزمة بالحفاظ على تراث الهند الغني مع دمجه بسلاسة مع الثقافة العربية، بفخر عن الافتتاح الكبير لمتجرها السادس في مجمع الأفنيوز في الكويت.



وشهد حفل الافتتاح، الذي أقيم في 8 مارس حضورا لسفراء بوتان ونيبال وأوزبكستان والمستشار التجاري بالسفارة الهندية ومستشار السفارة الماليزية والعقيد جوباك من القوات الجوية الأميركية بسفارة الولايات المتحدة، إضافة إلى المديرين التنفيذيين لشركة التراث الهندي والإعلاميين، وحشد كبير من المتسوقين المتحمسين الذين يتوقون لاستكشاف أحدث عروض العلامة التجارية.



لقد كانت «التراث الهندي» منذ فترة طويلة مرادفا للاهتمام الدقيق بالتفاصيل والتفاني في التميز والجودة الاستثنائية، وتعكس كل قطعة في مجموعتهم، سواء كانت ملابس جاهزة أو أقمشة أو مجوهرات أو مصنوعات يدوية، هذا الالتزام.



وتأسست الشركة عام 2000 كشركة متخصصة في صناعة المنسوجات الهندية، وتطورت منذ ذلك الحين لتصبح وجهة رائدة للبيع بالتجزئة في الكويت.



وتعد أحدث إضافة إلى عائلة التراث الهندي في مجمع الأفنيوز بمثابة شهادة على تفاني العلامة التجارية الثابت في تزويد العملاء بمنتجات فاخرة وعالية الجودة مصنوعة من أجود المواد، ولا يقدم المتجر مجموعة متنوعة من المنتجات المصممة والتراثية فحسب، بل يتميز أيضا بمساحة فناء واسعة تمكنه من استضافة الأحداث الحصرية، ما يعزز تجربة العملاء.



ومن خلال متاجرها الحالية في سوق الصفاة، وماجيك مول في أبو حليفة، والسماء مول في العقيلة، ومول الخيران في الكويت، بالإضافة إلى وجودها في البحرين، تواصل شركة التراث الهندي توسيع نطاق تواجدها في جميع أنحاء المنطقة، حيث تقدم مزيجها الفريد من التقاليد الهندية والثقافة العربية لجمهور متزايد باستمرار.



وقال متحدث باسم الشركة: يسعدنا أن نعلن عن افتتاح متجرنا السادس في مجمع الأفنيوز ويمثل هذا الموقع الجديد علامة فارقة مثيرة بالنسبة لنا حيث نواصل مشاركة شغفنا بالفن الهندي مع شعب الكويت، ونتطلع إلى الترحيب بعملائنا لتجربة جوهر الحرفية والثقافة الهندية في هذا الفضاء الجديد الرائع.