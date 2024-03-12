

أعلنت شركة معرض الكويت الدولي عن مواعيد أعمالها الرسمية ابتداء من غرة رمضان المبارك 1445هجري الجاري، سعيا منها لتعزيز التواصل مع العملاء وتقديم خدمة افضل لهم طوال الشهر الفضيل. وقالت المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم، في بيان صحافي وزع على وسائل الاعلام المختلفة جاء فيه «لا يسعنا في هذه المناسبة الكريمة والعزيزة على قلوبنا جميعا إلا أن نرفع لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الشعب الكويتي والأمة العربية والإسلامية، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان». وأعربت الدهيم عن ترحيبها بجميع العملاء بمكتب الإدارة الرئيسي خلال مواعيد العمل الرسمية الصباحية طيلة شهر رمضان المبارك من الساعة 9:30 صباحا إلى 2:00 ظهرا، لافتة إلى مواعيد زيارة الجمهور الكريم لمعارض الشركة خلال الشهر الفضيل، حيث يستقبل المعرض زائريه ضمن أوقات الزيارة الرسمية التي ستكون على فترتين صباحية من الساعة 11:00 صباحا إلى 4:30 عصرا، وأخرى مسائية من الساعة 8:30 مساء إلى 1:00 صباحا، وأيام الجمع فترة مسائية فقط من الساعة 8:30 مساء إلى الساعة 1:30 صباحا، على أن تعاود الشركة مزاولة أعمالها كالمعتاد بعد عطلة عيد الفطر.