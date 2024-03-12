

مفطرات



ما مفطرات الصيام؟



٭ الأكل والشرب والجماع بشكل متعمّد، ودخول شيء من منفذ مفتوح بقصد الإفطار، والاستمناء والردة والتقيؤ عمدا والإغماء طوال النهار والجنون المطبق.



نام على جنابة



نام شخص على جنابة، فهل صومه صحيح؟



٭ صومه صحيح، لكن السنة والأفضل أن يغتسل وإن لم يغتسل فالأقل أن يتوضأ لكن صومه صحيح، ما دام أنه عقد نية الصيام.



أسماء الله



هل رمضان من أسماء الله تبارك وتعالى؟



٭ لا.. ليس من أسماء الله رمضان، وأسماء الله محصورة في الكتاب والسُنة، لا يسمى الله إلا باسم مسمى به نفسه أو بما سماه به رسولهصلى الله عليه وسلم وقال البعض لا تقولوا رمضان وقولوا شهر رمضان. وهذا غير صحيح.



المرض



ما المرض الذي يباح به الفطر؟



٭ هناك مرض يرجى برؤه، وهناك مرض لا يرجى برؤه، وهذا ما يحدده الطبيب، فالمرض الذي لا يرجى برؤه كغسيل الكلى وغيره، فلا قضاء عليه، ولكن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)، وأما المريض الذي يرجى برؤه، فإن الواجب عليه القضاء ولا حرج من تأخير القضاء حتى يتم الشفاء (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر).



وهل يصوم المريض الذي لا يرجى برؤه وتم شفاؤه بفضل الله الأيام التي أطعم عنها أو لا يصومها؟



٭ لا يلزمه الصوم، لأنه عندما أطعم كان وضعه لا يرجى برؤه.