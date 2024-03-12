

كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه حريصا على قيام الليل وصلاة النوافل، وكان يحبب في صلاة التراويح دون ان يفرضها على الناس، ويأمر بها، فيؤديها جماعة، وبقي يصليها كما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه يحبب الناس في قيام ليالي رمضان جماعة ويتغافل عن بعض ليالي رمضان في اقامة صلاة القيام جماعة بالمسجد حتى لا تكتب على الناس ويحسبها المؤمنون فريضة.



وكان ابو بكر رضي الله عنه كثير التصدق في سبيل الله، ولم يبخل بماله كله على الفقراء والمحتاجين تيمنا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.



ومما يروى عن جود ابي بكر رضي الله عنه في رمضان ما نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتصدق، ووافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق ابا بكر ان سبقته يوما، قال: فجئت بنصف مالي قال: فقال لي رسول الله «ما أبقيت لأهلك؟»، قال: فقلت مثله، واتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما أبقيت لأهلك؟» قال: ابقيت لهم الله ورسوله، قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا.