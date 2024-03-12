طارق عرابي



أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة اطلعت عليها «الأنباء»، أن إجمالي المعاملات الخاصة بالخصومات والتنزيلات والسحوبات والعروض الخاصة والمجانية التي قامت بها إدارة حماية المستهلك خلال العام 2023 بلغ نحو 5236 معاملة.



وتنوعت معاملات «حماية المستهلك» لتشمل 11 نوعا من التراخيص المختلفة والتي ضمت تراخيص (سحب جوائز مجانية ـ توزيع هدايا مجانية ـ ترخيص عروض موسمية ـ ترخيص عرض خاص «جمعيات تعاونية وأسواق مركزية» ـ ترخيص عرض خاص لمحلات تجارية ـ ترخيص التنزيلات ـ ترخيص ربط السعر المحلي بأسعار المواقع والتطبيقات الاجنبية والعالمية ـ ترخيص تصفية ـ ترخيص عروض استرداد نقدي ـ ترخيص كوبونات وبطاقة خصومات ـ ترخيص تخفيضات «سلع وخدمات وحرف»).



وبحسب البيانات التي كشفت عنها إدارة حماية المستهلك، فقد تصدرت تراخيص توزيع الهدايا المجانية قائمة التراخيص الصادرة عن الإدارة خلال عام 2023 بواقع 2366 ترخيصا من إجمالي التراخيص الصادرة طوال العام والتي بلغت 5236 ترخيصا، كان أعلاها خلال شهر مايو الذي شهد إصدار 239 ترخيصا، تلاه شهر اكتوبر بواقع 234 ترخيصا، ثم شهر فبراير بواقع 228 ترخيصا، ثم شهر نوفمبر بواقع 226 ترخيصا، ثم شهر مارس بواقع 209 تراخيص، ثم شهر يونيو بواقع 203 تراخيص، ثم شهر سبتمبر بواقع 197 ترخيصا، ثم شهر ديسمبر بواقع 190 ترخيصا، ثم شهر اغسطس بواقع 187 ترخيصا، ثم شهر يوليو بواقع 162 ترخيصا، ثم شهر يناير بواقع 161 ترخيصا، واخيرا شهر ابريل بواقع 130 ترخيصا.



واستحوذت تراخيص التنزيلات على 930 ترخيصا خلال 2023، كان أعلاها خلال شهر نوفمبر بواقع 134 ترخيصا، تلاه شهر مايو بواقع 119 ترخيصا، تلاه شهر اكتوبر بواقع 93 ترخيصا، ثم شهر ديسمبر بواقع 92 ترخيصا، ثم شهر يونيو بواقع 91 ترخيصا، ثم شهر يناير بواقع 73 ترخيصا، ثم شهر فبراير بواقع 70 ترخيصا، ثم شهر سبتمبر بواقع 56 ترخيصا، ثم شهر اغسطس بواقع 55 ترخيصا، ثم شهر مارس بواقع 52 ترخيصا، ثم شهر ابريل بواقع 51 ترخيصا، ثم شهر يوليو بواقع 44 ترخيصا.



أما تراخيص العروض الموسمية فقد بلغ إجماليها خلال العام 712 ترخيصا، كان أعلاها خلال شهر نوفمبر بإجمالي 100 ترخيص، تلاه شهر مايو بواقع 87 ترخيصا، ثم شهر ديسمبر بواقع 80 ترخيصا، ثم شهريونيو بواقع 78 ترخيصا، تلاه شهر اكتوبر بواقع 66 ترخيصا، ثم شهر اغسطس بواقع 56 ترخيصا، ثم شهر فبراير بواقع 53 ترخيصا، ثم شهر سبتمبر بواقع 48 ترخيصا، ثم شهر مارس بواقع 40 ترخيصا، ثم شهر يناير بواقع 37 ترخيصا، ثم شهر يوليو بواقع 35 ترخيصا، وأخيرا شهر ابريل بواقع 32 ترخيصا.



اما تراخيص السحب على جوائز مجانية فقد بلغ إجماليها 362 ترخيصا، كان أعلاها خلال شهر مايو بواقع 42 ترخيصا خلال، ثم شهر مارس بواقع 40 ترخيصا، ثم 36 ترخيصا خلال شهري يناير وأكتوبر، ثم 35 ترخيصا في فبراير، ثم 29 ترخيصا في اغسطس، ثم 28 ترخيصا في كل من ابريل ويونيو، ثم 27 ترخيصا في سبتمبر، و20 ترخيصا في نوفمبر، و18 ترخيصا في يوليو.