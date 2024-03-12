محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» أن شركة «كيبك» مددت الموعد النهائي لتقديم العروض الخاصة بعقد تسليم أنظمة تغذية بديلة لوحدة إنتاج الهيدروجين في مصفاة الزور حتى 14 أبريل المقبل.



وكان المشروع عرضة للتأجيل عدة مرات منذ طرحه لأول مرة العام الماضي عندما حددت الشركة يوم 20 يونيو 2023 موعدا نهائيا لتقديم العطاءات.



وفي وقت سابق من هذا العام، تم تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض إلى 12 مارس بعد انقضاء الموعد السابق في 11 فبراير.



ويشمل نطاق العقد تنفيذ الأعمال وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC، بالإضافة إلى الأعمال التي تغطي مراحل ما قبل التشغيل، وبدء التشغيل، واختبارات الجودة.



وذكرت المجلة ان الميزانية المقدرة للمشروع تبلغ 150 مليون دولار، ومن المتوقع أن يستغرق انجازه 36 شهرا، ويشمل نطاق الأعمال إنشاء الوحدة 38 (مرافق الضغط)، بما في ذلك وصلات الأنابيب والوصلات إلى رؤوس العمليات والمرافق داخل صفوف الأنابيب المترابطة الحالية (الوحدة 74) والتعديلات على الوحدة 33 (وحدة إنتاج الهيدروجين الحالية) والتوصيلات التابعة لها وإنشاء الوحدة 60 (وحدة توليد البخار) وبناء غلايتين جديدتين وإجراء التعديلات لتوسيع وحدة توليد البخار الحالية، بما في ذلك جميع الوصلات المرتبطة بها.