طلال بارا



دعت مجموعة البابطين القابضة، الوكيل الحصري والمعتمد لسيارات JAECOO في الكويت، نخبة من عشاق التحديات في قيادة السيارات وعددا من ممثلي وسائل الإعلام ومشاهير التواصل الاجتماعي وكبار الضيوف إلى تجربة قيادة شيقة للطرازين الجديدين J7 وJ8 المصممين للطرقات الوعرة، وذلك يوم الخميس الماضي على حلبة سيارات الدفع الرباعي في مدينة الكويت لرياضة المحركات.



ومع انطلاق السيارتين في استعراض القوة والأداء، استطاعت JAECOO أن تستقطب إعجاب الحضور بما قدمته من مواصفات وتحكم عالي المستوى في جميع أنماط القيادة على الطرق الوعرة ما يعكس فلسفة الشركة في تحقيق نقلة نوعية وغنية بالابتكار في فئة سيارات SUV مع المحافظة على أجمل تفاصيل التصميم الذي يجمع بين التطور والأصالة التي تعبر بشكل قوي عن فلسفة JAECOO وشعارها الدائم «من الكلاسيكية، وما بعد الكلاسيكية» بما يحقق الريادة بامتياز.



وقام عدد من المدعوين والحضور بتجربة القيادة ليعبروا بعدها عن إعجابهم بالأداء الجبار لهذه السيارات وما توفره لقائدها من مزايا ومواصفات التحكم والسلامة بطريقة فاقت جميع التوقعات، إضافة إلى أناقة وفخامة التفاصيل في الشكل الخارجي وفي المقصورة الداخلية الغنية بتطبيقات التكنولوجيا ولمسات الابتكار والرحابة التي تحيط قائد السيارة بكل ما يحتاجه لتجربة قيادة مشوقة وممتعة.



وتميزت سيارة J7 باستلهامها لمفهوم «التغلب على التضاريس المختلفة» بإشراف فريق من المهندسين العالميين الذين دمجوا الحرفية بالإبداع لتعزيز القدرات التي تتحلى بها هذه السيارة، والتي تضم قائمة طويلة من المواصفات وأنظمة التكنولوجية الحديثة بما فيها نظام JAECOO الحصري للقيادة الذكية على جميع الطرقات ARDIS ومزايا ADSD المتطورة والذكية لتضمن تجربة قيادة استثنائية سواء على طرقات المدينة أو في الطرقات البرية الوعرة لتكون الاختيار الجديد لتمنحك الجرأة في التغلب على الكثبان الرملية، والشعور بإثارة التحدي في ترويض الصحراء بكل ثقة.



وأعادت سيارة J8 تعريف التمازج الذكي للفخامة والقوة معا مع مزايا ذكية متكاملة تشمل نظام الدفع الرباعي مع آلية التعليق المغناطيسي. وهذا المزيج الديناميكي من المواصفات يضمن قيادة سلسة وتحكما كاملا على الطريق، لتمنح عشاق سيارات الطرق الوعرة متعة أكبر في القيادة وفي استخدام أحدث التقنيات الذكية للانطلاق بكل ثقة مع مزايا الصلابة والعزيمة والأداء، إضافة لما يمثله حضور هذه السيارة بفخامة تصميمها الانسيابي.



وسيتم إطلاق سيارات J7 وJ8 في الكويت مع نهاية شهر ابريل لهذا العام، وبالإضافة إلى ذلك، تستعد JAECOO لإطلاق سيارتين كهربائيتين تواكبان التطور العالمي في أنظمة القيادة البيئية لتوفير الطاقة، ما يعزز حضور هذه العلامة التجارية بشكل قوي في السوق الكويتية ويلبي حاجة السوق الملحة لسيارات تعمل بالطاقة النظيفة.