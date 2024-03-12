أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب السنبلة للأطفال الشهري والمكافأة الطلابية الشهري وذلك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: حنان إبراهيم محمد برجس، سعود عبدالعزيز بوحيمد، فايزة فرحان صياح العنزي، نايف مبارك عبيد العتيبي، مسفر حسين علي العجمي، أحمد إبراهيم فريج الفريج، محمد عبد الغني بسيوني، نورة فهد فهيد العجمي، قتيبة محمد الخالدي، عبدالعزيز مفرح.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الشهري للأطفال، فقد توج 7 رابحين من عملاء بنك وربة وهم: بسامة أحمد رياض خزعل، فاطمة مفرح مطر بطي، سعاد فلاح خالد العازمي، إبراهيم عبدالرحمن الدريبي، السلطان عبدالحميد الشايجي، عبدالعزيز علي جابر المري، قمر ناصر فيصل الرشيد.



كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «المكافأة الطلابية الشهري» لعملاء Bloom وهم كل من: دانة فايز فالح العازمي، عثمان علاء الدين محمد، ديما عيد صالح الشمري، مريم خالد جاسم الجبران، عبد اللطيف أحمد الغانم.



وحول الشروط، قال أحمد المطوع مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.