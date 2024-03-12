ضمن الفعاليات التي ينظمها البنك التجاري الكويتي لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية البريمير، نظم البنك، في مبادرة جديدة وفريدة من نوعها، ورشة عمل تدور حول كيفية بناء المنزل مع م.المعمارية بدرية العدساني تحت عنوان «كل ما يجب معرفته لبناء منزلك المستقبلي»، وذلك في قاعة منتجع صحارى للغولف، حيث المساحات الخضراء التي توفر بيئة مواتية للحوار والتعلم. وفي هذا السياق، قالت فاطمة حسين، رئيس إدارة الفروع في البنك التجاري: جاءت فكرة تنظيم هذه الورشة لتعزيز الفعاليات التي تخص البناء، وأيضا لمشاركة عملاء الخدمات المصرفية الشخصية معلومات وأفكار حول كل ما يجب معرفته لبناء منزل المستقبل، وكذلك المشورة واستراتيجيات التصميم مع المهندسة المعمارية بدرية العدساني. وقد كان الإقبال على الورشة عاليا، حيث بادر الجميع بالتسجيل للاستمتاع بالمشاركة في كيفية بناء وتصميم المنزل. وفي ختام الورشة، بادر الحضور بطرح الأسئلة على المهندسة، حيث أجابتهم وشاركتهم النصائح حول الجوانب المهمة لبناء منزل مثالي، ووفرت لهم استشارة هندسية مجانية. وقد عبر عملاء البنك التجاري عن شكرهم للبنك على تنظيم هذه الورشة، وكذلك للمهندسة بدرية العدساني على جهودها في تنظيم هذه الورشة التي خرجت بشكل مميز.



هذا، ويحرص البنك التجاري الكويتي دوما على تلبية متطلبات جميع شرائح عملائه وتقديم أفضل العروض لهم، ويولي عناية خاصة لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية لتحقيق رضاهم التام، ويعدهم بتقديم المزيد من العروض الترويجية الناجحة في المستقبل القريب.