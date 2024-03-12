كشف جهاز حماية المنافسة عن قيامه بعرض نتائج «مبادرة مراقبة ومتابعة الأسواق» والتي انطلقت في الربع الأخير من السنة الماضية، حيث تمت المشاركة من قبل مجموعة من مراقبي الأسواق من الموظفين والموظفات بحيث أشرف كل منهم على عدة أسواق، كما تم القيام بمتابعة دورية لحركة الأسعار وتغيراتها ومدى تدفق المنتجات في الأسواق.



وأوضح الجهاز في بيان صحافي أن المراقبة اشتملت على مجموعة من المنتجات والخدمات الأساسية لأهم القطاعات والأسواق، ومن ثم تحليل البيانات ورصد مؤشرات الخلل في الأسواق وإعداد التقارير النهائية مع توضيح أهم الملاحظات والتوصية باتباع إحدى الخطوات التالية:



- إعداد دراسة تنظيمية لإزالة القيود على المتنافسين وتعزيز المنافسة العادلة.



- تشكيل فرق التحقيق والتقصي بالممارسات الضارة المشتبه في مخالفتها لقانون حماية المنافسة رقم 72 لسنة 2020.



وفي الختام، بعد تقديم التقارير النهائية التي عرضت على مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة قام بدوره بتكريم المشاركين في المبادرة تشجيعا على الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالجهاز وتميزهم في العمل.