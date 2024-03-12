هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن مسلمي الولايات المتحدة والعالم بمناسبة حلول شهر رمضان، معربا ـ في بيان ـ عن تضامنه مع شعب غزة، إثر الخسائر في أرواح المدنيين، جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر.



ووعد بايدن بمواصلة جهوده لإيصال المساعدات لأهالي غزة المحاصرين «برا وبحرا وجوا».



وقال في بيان نقله موقع قناة «الحرة»: «نتقدم أنا وجيل بأطيب تمنياتنا وصلواتنا للمسلمين في جميع أنحاء بلادنا وفي جميع أنحاء العالم».



وتابع إن رمضان «يأتي هذا العام في لحظة ألم هائل، لقد سببت الحرب في غزة معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني، حيث قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم آلاف الأطفال. بينما يجتمع المسلمون في جميع أنحاء العالم خلال الأيام والأسابيع المقبلة لتناول طعام الإفطار، فإن معاناة الشعب الفلسطيني ستكون في مقدمة أذهان الكثيرين، إنه أمر في ذهني أيضا».



بايدن أكد في السياق أن الولايات المتحدة ستواصل قيادة الجهود الدولية الرامية إلى إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر.



وقال «وجهت قواتنا العسكرية بقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف مؤقت على ساحل غزة يمكنه استقبال شحنات كبيرة من المساعدات، ونحن نقوم بعمليات إسقاط جوي للمساعدات، بالتنسيق مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك الأردن، وسنواصل العمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات التسليم عن طريق البر، مع الإصرار على تسهيل مزيد من الطرق وفتح مزيد من المعابر لتوصيل مزيد من المساعدات لعدد أكبر من الناس».



وتابع «ستواصل الولايات المتحدة العمل دون توقف للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن، وسنواصل البناء نحو مستقبل طويل الأمد من الاستقرار والأمن والسلام، يتضمن ذلك حل الدولتين لضمان تقاسم الفلسطينيين والإسرائيليين لمعايير متساوية من الحرية والكرامة والأمن والازدهار. وهذا هو الطريق الوحيد نحو السلام الدائم».



وتطرق بايدن لموجة العنف والكراهية في الولايات المتحدة، والتي تسببت بها الحرب في غزة، قائلا إن «كراهية الإسلام ليس لها مكان على الإطلاق في الولايات المتحدة، الدولة التي تأسست على حرية العبادة وبنيت على مساهمات المهاجرين، بمن في ذلك المهاجرون المسلمون».



وقال أيضا «تعكف حكومتي على تطوير أول استراتيجية وطنية على الإطلاق لمكافحة الإسلاموفوبيا وأشكال التحيز والتمييز ذات الصلة، لمواجهة الكراهية. أينما وجدت».



وفي سياق آخر، تلقت السيناتور كايتي بريت انتقادات حادة من الحزبين بعد ردها باسم الحزب الجمهوري على خطاب حال الاتحاد الذي ألقاه الرئيس جو بايدن الخميس الماضي.



بريت البالغة 42 عاما هي سيناتور مغمورة عن ولاية ألاباما كلفها الجمهوريون الرد باسم حزبهم على خطاب الرئيس أمام الكونغرس، علما بأن الخطوة تقليدية.



لكن أمورا عدة على غرار المكان الذي اختارته لتسجيل الرد، وهو مطبخ المنزل، وأدائها الضعيف ومحاولاتها التضليلية لاستحضار اتهامات قديمة قبل وقت طويل من تولي بايدن المنصب، استدعت ردود فعل غاضبة.



وجاء مقطع ساخر قلدتها فيه الممثلة سكارليت يوهانسون ليصب الزيت على النار.



وكانت بريت في ردها من مطبخ منزلها قد نددت بشدة بسياسات بايدن الحدودية، وعندما نبشت فرق تدقيق في الاتهامات التي ساقتها تبين سريعا أن بعضها لم يقع في الولايات المتحدة بل في المكسيك.



وفي اطلالة لها عبر قناة «فوكس نيوز»، أصرت بريت على مواقفها، وقالت إن «الاتجار بالبشر تزايد في عهد بايدن».



وأشاد دونالد ترامب، خصم بايدن شبه المؤكد في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، بأداء بريت التي لم يسلم خيارها لمكان تسجيل الرد من استنكار حتى من جانب محافظين.



وجاء في تعليق للمستشارة السياسية أليسا فرح غريفين على منصة «إكس» ان «السيناتور كايتي بريت هي شخص مثير للإعجاب»، لكنها أضافت «لا أفهم قرار وضعها في مطبخ لأحد أكثر خطاباتها أهمية على الإطلاق».



وفي ردها عبر قناة «فوكس»، قالت بريت إن «الجمهوريين يكترثون بقضايا المطابخ. نحن نتحدث عن قضايا تكترث بها النساء».



وغالبا ما يتم اختيار شبان ونجوم صاعدين في الحزب المعارض للرد على خطاب حال الاتحاد، وقد جاء اختيار بريت للمهمة ليعطي صورة مناقضة للرئيس الثمانيني.



لكن المقطع الساخر ليوهانسون كان لاذعا.



وقالت الممثلة «لست مجرد سيناتور، أنا زوجة والأم الأكثر جنونا في مرآب تارغيت»، في إشارة إلى متجر تجزئة أميركي.