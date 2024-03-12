القاهرة - ناهد إمام



أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة د.أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن إطلاق مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة» في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس»، طوال الشهر الفضيل، وذلك للعام الثالث على التوالي. وأوضح د.أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة تستهدف الرعاية الطبية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة في المحافظات المذكورة طوال شهر رمضان المبارك، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم، لتجنب الإصابة بمضاعفات الأمراض والوقاية منها، وذلك اتساقا مع اتجاهات الدولة المصرية في إطلاق المبادرات الصحية للكشف المبكر عن الأمراض، أو مضاعفاتها، لسرعة علاجها أو السيطرة عليها، للحفاظ على الصحة العامة للأفراد.



وأضاف السبكي، أن المبادرة تستهدف المتابعة الطبية لـ 3 فئات وهم مرضى «السكري، الضغط، السكري والضغط معا»، مشيرا إلى أن الفئات الأولى بالرعاية في المبادرة هم «كبار السن، ذوي الهمم، غير القادرين، الحالات المرضية عالية الخطورة».



وأضاف السبكي، أنه تم تخصيص فرق طبية متحركة من مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية مؤهلة ومدربة على متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مضاعفاتها، والتعامل معها، وبروتوكولات العلاج وأجهزة الفحص المختلفة لتقديم خدمات المبادرة، ومشيرا إلى أنه يتم إحالة الحالات المرضية للمستويات الأعلى في الخدمة بالمنشآت الصحية عند الاحتياج. وتابع السبكي: أن مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة تقدم 7 خدمات إضافية مجانية لتعزيز الصحة في رمضان، أهمها «المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة، تفعيل خدمات الاستشارات الطبية عن بعد مع الاستشاريين والاخصائيين في المنشآت الصحية من خلال الاتصال تلفونيا أو عبر تطبيق البالطو، تسليم الأدوية المزمنة للمرضى في منازلهم، إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الشامل في وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية مجانا طوال شهر رمضان المبارك.