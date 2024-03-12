الدوحة - فريد عبدالباقي



خطف السوري عمر السومة نقطة التعادل الثمين أمام السد في قمة الجولة الـ 17 من الدوري القطري لكرة القدم.



وسجل السومة هدفه في الدقيقة (90+9)، ليقود العربي إلى التعادل بنتيجة 2-2، في كلاسيكو الكرة القطرية، والتي أقيمت مساء أول من أمس بستاد الثمامة.



وتقدم السد في النتيجة بواسطة نجمه أكرم عفيف في الدقيقتين (18) و(20)، فيما سجل البرازيلي رافينيا ألكانتارا الهدف الأول للعربي في الدقيقة 38، وتكفل السومة بتسجيل الهدف الثاني، ليعوض إهداره لركلة جزاء قبل نهاية الشوط الثاني، عندما تصدى لها بنجاح حارس السد سعد الشيب.



وبتعادله الثاني على التوالي، رفع السد رصيده إلى 37 نقطة مبتعدا بصدارة الترتيب العام، فيما وصل العربي إلى 22 نقطة.



وفي مباراة أخرى، واصل الدحيل (حامل اللقب) سلسلة نتائج السيئة في الدوري، وذلك بعد تلقيه الخسارة أمام الوكرة 1-2، في المواجهة التي شهدت عودة المحترف المصري حمدي فتحي إلى الوكرة بعد شفائه من الإصابة.



وافتتح الدحيل التسجيل في الدقيقة 25 عن طريق مهاجمه الكيني مايكل أولونغا، قبل أن يقلب الوكرة تأخره في النتيجة إلى فوز بفضل هدفي خالد علي، والجزائري محمد بن يطو في الدقيقتين (62 و90+3).



وبذلك حقق الوكرة انتصاره التاسع في الدوري ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، بينما تلقى الدحيل الخسارة السابعة له هذا الموسم ويتوقف رصيده عند 19 نقطة، ويتحول إلى لغز كبير، لاسيما أن الفريق لم يتذوق طعم الفوز منذ انتصاره على الريان بنتيجة 3-2 في الجولة الثامنة.



هذا، وتختتم اليوم مباريات الجولة الـ 16، بمواجهتين، حيث يستضيف نادي قطر بملعبه سحيم بن حمد نظيره الأهلي في 9:30 مساء، وبنفس التوقيت يحل أم صلال ضيفا على الريان بملعبه أحمد بن علي.