أقالت إدارة نادي ليتشي الإيطالي مدرب الفريق روبرتو دافيرسا بعد نطحه مهاجم فيرونا الفرنسي توما هنري، في مباراة مشحونة في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم وانتهت بفوز فيرونا 1-0.



وجاء في بيان صادر عن النادي «بعد الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة فيرونا وليتشي، يعلن النادي اقالة المدرب دافيرسا».



وكان ليتشي الذي يحتل المركز الرابع عشر قد أدان تصرفات مدربه بعد المباراة، وقال في بيان «ندين بشدة تصرفات المدرب الذي لا تعكس مبادئنا وقيمنا الرياضية».



واندلع عراك بين لاعبي الفريقين وجهازهما الفني في نهاية المباراة وتوجه دافيرسا نحو هنري وقام بنطحه ليقوم حكم المباراة بطردهما.



وشرح دافيرسا (48 عاما) ما حصل بقوله «نزلت إلى أرضية الملعب لمنع لاعبي فريقي من الحصول على بطاقة حمراء لأن نهاية المباراة شهدت الكثير من الاستفزازات من قبل لاعبي فيرونا في الدقائق الأخيرة من المباراة وبعد صافرة النهاية. لا يمكن مسامحة ما قمت به لأنه ليس جيدا وأنا أقر بذلك، ولقد شرحت الأمر للاعبي فيرونا».



وتابع «كان هناك تلاحم في الرأس بيننا، لكني لم أقم بنطحه وهو لم يفعل ذلك أيضا. كل ما في الأمر انه تلاحم بدني سببه العصبية والأدرينالين، ارتكبت خطأ وأنا اعتذر لذلك».



أما هنري فاعتبر أن زملاءه تعرضوا للكثير من الاستفزازات على أرضية الملعب في مباراة كانت له أهمية كبيرة، وأوضح «لكن ذلك لا يبرر إطلاقا أن أتلقى نطحة عندما أكون في طريقي إلى غرف الملابس».



وتابع «حصولي على بطاقة حمراء لمجرد أني قمت برد فعل شفهي فقط بسبب نطحي يجعلني أشعر بالمرارة، لاسيما بأنني لن استطيع مساعدة زملائي في المباراة المقبلة».



ومني ليتشي بالخسارة الرابعة في آخر خمس مباريات له، ولا يتقدم سوى بنقطة واحدة عن فروزينوني آخر الهابطين في الوقت الحالي.