القاهرة ـ محمد سامي



يعود الأهلي والزمالك اليوم لاستئناف مشوار الدوري في تمام 10.30 مساء بتوقيت الكويت في إطار الجولة 15، حين يلتقى الأول مع مضيفه البنك الأهلي على ستاد القاهرة الدولي، اذ يمتلك «الأحمر» في جعبته 17 نقطة من 7 مباريات يحتل بها المركز العاشر، ويأتي البنك في المركز 15 برصيد 12 نقطة. فيما يخرج الزمالك لمواجهة الجونة على ملعبه في سعيه لمحو آثار الهزيمة 0-2 أمام غريمه الأهلي في نهائي كأس مصر وتحسين موقعه بجدول الترتيب إذ يحتل «الأبيض» المركز 13 برصيد 15 نقطة من 10 مباريات، فيما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 19 نقطة من 13 مباراة.



وكان بيراميدز قد فاز أمس الأول 2-0 على الداخلية في الجولة 16 من عمر الدوري المصري ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الداخلية عند 9 نقاط في المركز الأخير.



وفي ستاد الإسكندرية، فاز سموحة على ضيفه سيراميكا كليوباترا 1-0، رافعا رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 21 نقطة في المركز السابع.



إلى ذلك، تترقب جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك اليوم الثلاثاء مراسم قرعة الأدوار الإقصائية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية للموسم الحالي.



وتجرى القرعة في مقر الاتحاد الأفريقي «كاف» بالقاهرة لتحديد مواجهات ربع النهائي وما يليها حتى المباراة النهائية في الرابعة عصرا بتوقيت الكويت، تسبقها في الثالثة عصرا قرعة الكونفيدرالية.



وصعدت أندية: حامل اللقب الأهلي المصري، صن داونز الجنوب أفريقي، أسيك الإيفواري وبيترو أتلتيكو الأنجولي في الصدارة، فيما تأهلت أندية: مازيمبي الكونغولي وسيمبا ويانغ أفريكانز من تنزانيا والترجي التونسي في الوصافة، بينما تأهلت 8 أندية إلى ربع نهائي الكونفيدرالية وهي: الزمالك المصري، اتحاد العاصمة الجزائري، نهضة بركان المغربي ودريمز الغاني في الصدارة، وفي الوصافة تأهل: مودرن فيوتشر المصري، ريفرز يونايتد النيجيري، الملعب المالي وأبو سليم الليبي.



من ناحية أخرى، علق المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن على الانتقادات التي تعرض لها بعد إعلانه عن قائمة معسكر «الفراعنة» خلال الفترة بين 13 و26 الجاري استعدادا للدورة الودية بالإمارات رفقة منتخبات كرواتيا، تونس ونيوزيلندا بعدما شملت القائمة 10 لاعبين من الأهلي ولاعبا وحيدا من الزمالك هو الحارس محمد عواد، وهو ما دفع البعض لاتهامه بعدم العدالة في الاختيار وتفضيله للاعبي الأهلي دون غيرهم.



وصرح حسن: «ليس لدى أزمة في الانتقادات من جانب الإعلام، بالعكس فهي ظاهرة صحية للفت نظر الجهاز الفني لبعض النقاط والاختيارات، البطولة ستكون فرصة مهمة لإعداد منتخب مصر قبل المباريات الرسمية في شهر يونيو المقبل». مضيفا: «باب المنتخب مفتوح وهناك متابعة لجميع اللاعبين، الإصابة حرمتنا من جهود بعض اللاعبين مثل أحمد سيد زيزو ورمضان صبحي وياسر إبراهيم ومحمد الشناوي».



وختم: «لم أتجاهل لاعبي الزمالك واختياراتي كانت بناء على رؤية فنية».



بدوره، نوه مدير المنتخب إبراهيم حسن بأن المحترفين سينضمون إلى المعسكر في 18 الجاري على أن يخوضوا مرانا خفيفا في اليوم التالي، ثم مرانا آخر قبل مواجهة نيوزيلندا بالإمارات.