القاهرة ـ خلود أبوالمجد



عبرت الفنانة فاتن سعيد عن حماسها لبداية عرض مسلسل «العتاولة»، مؤكدة أنها ستفاجئ الجمهور لاختلافها التام عنها وعما قدمته سابقا، حيث تشارك في بطولة المسلسل مع النجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة ومي كساب ونهى عابدين والقديرة ميمي جمال وغيرهم الكثير ويتصدى لاخراجه أحمد خالد صالح وهو تأليف هشام هلال، متمنية أن ينول العمل والشخصية التي تقدمها رضا الجمهور وإعجابه.



وتجسد فاتن في «العتاولة» شخصية نورا، وهي شقيقة الفنانة نهى عابدين والتي على الرغم من صغرها في العمر ووجهها البريء الا انها المحرك الأساسي في الأحداث التي تجمعها مع كل نجوم العمل تقريبا.



وتدور أحداث المسلسل في مدينة الاسكندرية حول نصار الذي يقدمه الفنان أحمد السقا، صاحب الشخصية الضليعة في عالم الإجرام حتى يتعرف على «حنه» التي تقدمها الفنانة زينة، فتبدأ الاحداث في التصاعد لرغبته في التغير والابتعاد عن عالم الجريمة.



يذكر أن فاتن سعيد لفتت الأنظار لها في رمضان الماضي من خلال شخصية فاطمة ابنة الامام الشافعي الى قدمها النجم خالد النبوي، والتي نالت عليها استحسان الجمهور.



«العتاولة» يعرض على شاشات mbc مصر ومنصة شاهد في الـ7 مساء، والاعادة في الساعة الـ2 ظهرا.