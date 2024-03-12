هادي العنزي



يسعى كاظمة إلى حسم تأهله إلى الدور قبل النهائي للدوري الآسيوي لكرة السلة «السوبرليغ» لغرب آسيا عن منطقة الخليج، وذلك بالفوز على نظيره الريان القطري في المواجهة التي تجمعهما في الـ 10 مساء اليوم في صالة النادي بمدينة الريان، في إياب الملحق المؤهل إلى المربع الذهبي.



وقد تغلب «البرتقالي» على نظيره القطري في أولى مباريات الفريقين 69-61، وفي حال فوز الريان، فإن ثالث وآخر المواجهات ستقام في الكويت لحسم هوية الفريق المتأهل.



وجاء تأهل كاظمة إلى الملحق المؤهل إلى نصف نهائي «السوبرليغ» بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف المنامة البحريني، فيما جاء الريان القطري بالمركز الثالث عن المجموعة الأولى خلف الكويت المتصدر والمحرق البحريني الثاني.



ويأمل «البرتقالي» حسم مواجهة اليوم الآسيوية للتفرغ لمواجهات الدور الحاسم على لقب الدوري الممتاز، ولتجاوز الخسارة الموجعة التي تلقاها من القادسية 69-99 في الدوري، ويعول المدرب السلوفيني بويان لازيتش على العديد من النجوم في الفريق، من بينهم، أحمد البلوشي، عبدالعزيز الحميدي، يوسف بورحمة والأميركي كليمنت تشابمان.



وضمن منافسات الدوري المحلي، تغلب النصر على القرين 78-77 في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس الأول ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري تحديد المراكز، ليحقق «العنابي» ثاني انتصاراته تواليا، رافعا رصيده إلى 4 نقاط فيما وصل القرين إلى النقطة الـ 3. وفي مواجهة ثانية، تفوق الصليبخات على التضامن 61-58.