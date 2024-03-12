يحيى حميدان



يبدأ الجد مساء اليوم الثلاثاء في مباريات دوري «زين» الممتاز لكرة القدم بافتتاح مجموعة البطولة على اللقب في لقاء يجمع بين القادسية وضيفه السالمية على «ستاد محمد الحمد».



وتقام مباريات مجموعة البطولة على اللقب بين أصحاب المراكز الستة الأولى عند نهاية القسمين الأول والثاني من المسابقة، حيث وصل كل من الكويت (43 نقطة) والعربي (42) والقادسية (39) والسالمية (24) والنصر (24) والفحيحيل (23)، حيث يدخل كل فريق هذا الدور بنقاطه التي حصدها عند نهاية الجولة الـ 18 والأخيرة من القسم الثاني. ويسعى «الأصفر» إلى تجاوز عقبة «السماوي» اليوم، رغم صعوبة المهمة وذلك لما تحمله مواجهات الفريقين من حذر وقلة تسجيل الأهداف وهو ما يجعل مبارياتهما مفتوحة على كل الاحتمالات حتى الثواني الأخيرة منها.



ويدخل الفريق القدساوي مواجهة اليوم وهو قادم من فوز كبير على الشباب 7-0 في المباراة الماضية، ويأمل الاستفادة المعنوية من هذا الانتصار، خاصة في ظل عودة الليبي محمد صولة للتسجيل بعد غياب، وكذلك تحطيم نجمه بدر المطوع للرقم القياسي في هدافي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 163 هدفا.



في الجانب الآخر، يأتي «السماوي» من هزيمة موجعة من الفحيحيل 1-4، ويعاني «السماوي» من اهتزاز المستوى في المباريات الأخيرة، تحت قيادة المدرب الكرواتي أنتي ميشا، حيث لم يحقق أي انتصار في مبارياته الثلاث الأخيرة، والتي لم يسجل خلالها سوى هدف واحد على الرغم من امتلاكه عددا من المهاجمين المميزين مثل الغاني أبودو إيساكا والليبي السنوسي الهادي.