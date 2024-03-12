استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات بفوز كبير على ضيفه سلتا فيغو برباعية نظيفة بينها باكورة أهداف واعده التركي أردا غولر على ملعب «سانتياغو برنابيو» في مدريد في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إسبانيا.



ومنح المهاجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور التقدم للفريق الملكي في الدقيقة 21، لكن رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي انتظروا الدقائق الـ11 الأخيرة لتأكيد انتصارهم بثلاثة أهداف أخرى بينها هدفان من النيران الصديقة.



وسجل حارس مرمى الضيوف فيسنتي غوايتا الهدف الثاني لريال مدريد بالخطأ في مرماه عندما تابع بظهره كرة مرتدة من العارضة إثر رأسية للمدافع الدولي الألماني أنتونيو روديغر (79)، وتابع زميله كارلوس دومينغيس تمريرة عرضية لفينيسيوس بالخطأ في مرماه (88)، قبل أن يختم البديل الواعد غولر (19 عاما) المهرجان بالرابع (90+4).



وحقق الفريق الملكي فوزه الـ21 هذا الموسم رافعا رصيده إلى 69 نقطة قبل 10 مراحل من نهاية الموسم، معيدا الفارق إلى سبع نقاط بينه وبين مطارده المباشر جيرونا.



وقال أنشيلوتي «لم يكن من الصعب تقديم أداء أفضل مما كان عليه يوم الأربعاء» في إشارة إلى الظهور المخيب لفريقه أمام لايبزيغ، مضيفا «بدأنا بشكل جيد، واستفدنا من الركلة الثابتة للتقدم ثم السيطرة. نحن سعداء. لقد فعلنا ما هو مطلوب. نعلم أنها لحظة مهمة في الموسم».



إيطاليا



واصل ميلان صحوته وانتزع المركز الثاني بفوزه الصعب على ضيفه إمبولي 1-0، مستغلا تعثر يوفنتوس أمام ضيفه أتالانتا 2-2 في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.



على ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو، فشل فريق «السيدة العجوز» في تحقيق الفوز للمباراة الثانية تواليا عقب خسارته أمام مضيفه نابولي 1-2 في المرحلة الماضية.



وكسب يوفنتوس 6 نقاط فقط من مبارياته السبع الأخيرة ما سمح لميلان بانتزاع المركز الثاني فيما فشل أتالانتا في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة تواليا (تعادلان وخسارتان) فرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس.



وأفلت روما من الخسارة أمام مضيفه فيورنتينا وانتزع تعادلا ثمينا 2-2 مواصلا صحوته بقيادة مدربه الجديد لاعب وسطه السابق دانييلي دي روسي.



وهي المباراة السابعة تواليا التي لم يتذوق فيها روما الخسارة بقيادة دي روسي الذي خسر معه الفريق مرة واحدة في 11 مباراة منذ خلافته البرتغالي جوزيه مورينيو المقال من منصبه، وكانت أمام إنتر المتصدر 2-4.



ألمانيا



اقترب باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني أكثر من حلم التتويج بباكورة ألقابه بفوزه على ضيفه فولفسبورغ المنقوص بهدفين نظيفين الأحد في ختام المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.



وسجل النيجيري نايثن تيلا (37) وفلوريان فيرتس (86) الهدفين.



وواصل باير ليفركوزن مشواره الرائع في الدوري محققا فوزه السادس تواليا والـ21 هذا الموسم حيث لم يخسر في مختلف المسابقات في 36 مباراة حتى الآن (31 فوزا مقابل 5 تعادلات) معززا رصيده بـ67 نقطة ومحكما قبضته على صدارة «بوندسليغا» حيث أعاد الفارق الى 10 نقاط بينه وبين بايرن ميونيخ حامل اللقب في الاعوام الـ11 الأخيرة.