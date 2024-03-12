فرحان الشمري



استقبل مرشح الدائرة الأولى النائب السابق أحمد لاري مساء أمس الأول ناخبي الدائرة، وتبادل الحاضرون الذين توافدوا على ديوان لاري بالرميثية التبريكــــات بمناسبــــة قـــــدوم شهر رمضان، وتمنـــوا أن تجرى انتخابات 2024 في أجواء ديموقراطية تسودها المحبـــــة والاحتـــرام.



وقال لاري لـ «الأنباء»: «أولا نبارك للشعب الكويتي بحلول شهر رمضان الفضيل ونتمنى أن تكون أجواء الانتخابات مريحة ومشجعة خصوصا أن الانتخابات ستجرى من 12 ظهرا إلى 12 عند منتصف الليل ما يعني أن الناخب بإمكانه أن يقترع قبل الإفطار وبعده».



وتابع لاري «اعتقد أن الشعب الكويتي سيشارك في الانتخابات وإن ساوره الإحباط نتيجة تكرار الحل، فالكويتيون ينتقدون المشهد السياسي وهذا حقهم ولا ينازعهم فيه أحد، وفي موازاة ذلك تظهر أنباء تتحدث عن عزوف من قبل البعض لكن سرعان ما تتبدد الإشاعة ويشارك الكويتيون في الانتخابات ويختارون نوابهم».



وأكد لاري أن هناك علاقة تربط بين الكويتيين وصندوق الاقتراع فهم يطمحون إلى المشاركة مهما بلغ الإحباط ذروته، لافتا إلى أن الشعب الكويتي يتمتع بروح إيجابية، ويهمه الإدلاء بصوته والقيام بمسؤولياته تجاه وطنه وهو الخيار الوحيـــــد المتوافـــر.



وذكر لاري أن قياس نسبة التغيير في مجلس 2024 لن تكون دقيقة إلا بعد انتهاء فترة تسجيل المرشحين، متوقعا عدم حدوث مفاجآت تذكر، وأن نسبة التغيير لن تتجاوز 30 %، وأن 70 % من نواب مجلس 2023 سيعودون إلى مقاعدهم.