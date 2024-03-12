أعلن مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي أن الكويت ستكون يوم السبت الموافق 16 مارس الجاري على موعد مع تساوي الليل والنهار 12 ساعة لكل منهما، ويتزامن ذلك مع شهر رمضان المبارك للمرة الأولى منذ 33 سنة.



وقال مدير متحف الفضاء والفلك في المركز خالد الجمعان لـ«كونا»: إن شروق الشمس في 16 الجاري سيكون عند الساعة 5.57 صباحا والغروب عند الساعة 5.57 مساء، ليبدأ النهار بعد ذلك بالتزايد تدريجيا، ويكون الإحساس بطوله ملحوظا بشكل أكبر.



وأوضح الجمعان أن تساوي الليل والنهار في الكويت يسبق مثيله عند خط الاستواء بأربعة أيام، لكن يختلف تساويهما من منطقة لأخرى بسبب الموقع الجغرافي، مضيفا أنه وفق الحسابات الفلكية المبنية على محاكاة الواقع في القبة السماوية فإن الاعتدال الربيعي هذا العام سيتزامن مع شهر رمضان لأول مرة منذ 33 سنة.



وذكر أن السنة الهجرية من المعروف أنها أقصر من الميلادية، وأن عدد أيام السنة الميلادية يزيد على عدد أيام السنة الهجرية بـ 11 يوما، بالتالي فإن شهر رمضان يتقدم كل عام 11 يوما في السنة الميلادية.



وبين أن موعد شهر رمضان يختلف باختلاف الفصول الأربعة، إذ يتغير توقيته خلال 33 سنة قمرية ليكمل دورة كاملة، وهو ما يفسر سبب أننا نصوم مرة في الشتاء ثم أخرى في الخريف، وتارة في الصيف وأخرى في الربيع.



وقال الجمعان إن الاعتدال يحدث مرتين في العام فقط، الأولى في مارس عند الاعتدال الربيعي، والثانية في سبتمبر عند الاعتدال الخريفي، وما تشهده الكويت خلال هذه الفترة عبارة عن فترة انتقالية من فصل لآخر.