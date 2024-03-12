رفع علم السويد أمس في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل بعدما أصبحت الدولة الاسكندينافية العضو الثاني والثلاثين في التحالف الدفاعي بعد عملية طويلة.



وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن الناتو أصبح «أكبر وأقوى»، قبيل انضمام العلم السويدي إلى 31 علما آخر مرفوعة أمام مقر الحلف في بروكسل.



تحت أمطار غزيرة وبحضور ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، رفع ضابطان من الجيش السويدي العلم الأصفر والأزرق على أنغام النشيد الوطني للبلاد.



ورفع العلم بين علمي إسبانيا وتركيا التي كانت قد عرقلت عملية انضمام ستوكهولم لأكثر من 20 شهرا.



وأضاف ستولتنبرغ «يعكس انضمام السويد مرة جديدة أن باب الناتو مفتوح. لكل دولة الحق في اختيار طريقها الخاص»، وذلك بعدما كثفت روسيا تحذيراتها قبل انضمام السويد وفنلندا أيضا.



عقب الحرب الروسية - الأوكرانية، أعلنت السويد ترشحها للانضمام إلى التحالف، متخلية بذلك عن عقود من الحياد أعقبت الحرب العالمية الثانية، تلاها عدم انحياز عسكري منذ نهاية الحرب الباردة.



وتساهم ستوكهولم في قوات حفظ السلام الدولية، إلا أنها لم تشهد حربا منذ نزاع مع النروج في العام 1814.