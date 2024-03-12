تواصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أمس رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان في السودان.



وأعلن الجيش السوداني أمس تنفيذ عمليات ضد مواقع للدعم السريع في منطقة الكدرو بالخرطوم بحري.



وقال الجيش في بيان علي موقعه الرسمي في (فيسبوك): «إن قوات العمل الخاص بمنطقة الكدرو العسكرية قامت بقطع إمداد العدو، حيث دمرت سبع عربات قتالية وتانكري وقود، وعطلت عددا من العربات المدنية المنهوبة من مواطنين والمستخدمة في أغراض قتالية».



وأضاف البيان: «أن قواتنا تسلمت عربات قتالية مجهزة بدوشكات وعددا من المواتير ووقود مع هلاك كامل لأطقم العدو القتالية المصاحبة للمركبات».



من جانبها، نشرت قوات الدعم السريع مقاطع ڤيديو على موقعها الرسمي في منصة (إكس)، وقالت إن وحدات تابعة لها تخوض معارك في منطقة جبال المرخيات غرب مدينة أم درمان.



ووفق شهود عيان، قصف الجيش السوداني بطائرات مسيرة مواقع لقوات الدعم السريع في مناطق جبرة وحي النهضة ومحيط المدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوبي العاصمة الخرطوم.



وبث ناشطون مقاطع ڤيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لارتفاع أعمدة الدخان من مبني قرب المدينة الرياضية.



وتبنى مجلس الأمن الدولي في 8 الجاري بالأغلبية مشروع قرار يدعو لوقف الأعمال العدائية في السودان قبل حلول شهر رمضان ويطلب من جميع أطراف النزاع البحث عن حل دائم عبر الحوار.



كما دعا القرار طرفي النزاع إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية في شكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة.