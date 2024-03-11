أعلن مدرب منتخبنا الأول لكرة القدم البرتغالي روي بينتو قائمة "الأزرق" استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 في السعودية والتي سيواجه خلالها منتخب قطر بطل آسيا ضمن تصفيات المجموعة الأولى والمقرر لهما 21 و26 الجاري بالدوحة والكويت على التوالي.

ويدخل منتخبنا معسكراً في الفترة من 14 حتى 18 الجاري في أبوظبي استعدادا للمواجهتين الحاسمتين في مشوار التصفيات.

وضمت القائمة 10 لاعبين من نادي الكويت هم: إبراهيم كميل وسامي الصانع ومحمد دحام وأحمد الظفيري ورضا هاني ومشاري غنام ومحسن فلاح وفيصل زايد وسعود الحوشان ويوسف ناصر و4 لاعبين من نادي القادسية هم: مبارك الفنيني وخالد ابراهيم وعيد الرشيدي ويوسف الحقان و3 لاعبين من نادي العربي هم: حسن حمدان وبندر السلامة وسليمان عبد الغفور و3 لاعبين من نادي السالمية وهم: محمد الهويدي ومهدي دشتي وعذبي شهاب ولاعبان من نادي كاظمة هم: حمد حربي وعبد الله الفهد ولاعب نادي النصر سلمان بورميه وكذلك لاعب نادي الفحيحيل عبد الرحمن المجدلي .