ظفر لاعب نادي الكويت في الجمباز الإيقاعي بدر الحربان بـ 4 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية في بطولة "ليفل اب" الدولية للجمباز، والمقامة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة 15 أكاديمية متخصصة في الجمباز، من الكويت، وروسيا، والإمارات، ولبنان.



وحصل بدر الحربان على جائزة أفضل لاعب في البطولة الدولية للجمباز، بعدما قدم مستويات فنية عالية، وتألق في منافسات المهارات الأرضية وحصل على المركز الأول، وميداليتين ذهبية وفضية في جهاز الحلق، ورابعة ذهبية في مسابقات حصان القفز، وختم مشاركاته بالفوز بالمركز الأول على جهاز المتوازي، بما يعد بمستقبل واعد للبطل الصغير.