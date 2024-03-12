قال مرشح الدائرة الثالثة ماضي إبراهيم الخميس: "نعيش حالة من عدم الاستقرار في الشارع السياسي وذلك انعكس على أداء البرلمان، حيث ان هذه رابع انتخابات خلال ثلاث سنوات، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطن، وفي المقابل نجد أن أولوية المواطن اليوم أصبحت إصلاح الطرق".

وأضاف الخميس: "نسبة التضخم وارتفاع الأسعار أصبحت ترهق كاهل الأسر الكويتية، وعلى الحكومة القادمة تقديم مشروع وطني إصلاحي شامل وبرنامج عمل قابل للتنفيذ، على أن يكون هناك تعاون لصالح الوطن والمواطن، وعلى الشعب الكويتي تغيير المشهد السياسي والدفع برجال على قدر كبير من المسؤولية والكفاءة".