قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق عسكر العنزي: "قدمتُ قبل قليل أوراقي مرشحا عن الدائرة الرابعة، وأؤكد أن الأولوية الأولى بالنسبة لي خدمة الوطن والمواطنين".

وأوضح أن المجلس المبطل 2022 به شوائب كثيرة وطُعن فيه وأنا أحد الطاعنين وهناك أخطاء في العملية الانتخابية برمتها وأُبطل، أما مجلس 2023 الذي تم حله ، لا استطيع تقييمه، ولكنه لم يقدم الكثير للمواطنين ولم يقدم مكتسبات تخص الناس".

وأضاف أن الخارطة التشريعية التي قدمت في مجلس 2023 طبق منها بعض القوانين أو لم يطبق، لكن نحن مع أي تشريع يخدم المواطن، مناشدا رئيس الوزراء إقرار قوانين القرض الحسن وزيادة غلاء المعيشة، متمنيا التحقق من الشائعات التي تطلق هنا وهناك هذه الأيام.

وذكر أنه في مجلس 2016 صوت برفض اسقاط عضوية الدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الططبائي "واتشرف أنني وقفت معهما وهما يستحقان و"يستاهلون".