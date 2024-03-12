تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، اتصالا هاتفيا ظهر اليوم، من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تبادل خلاله التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا فخامته المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه .

وشكر سموه الرئيس السيسي على هذا التواصل الأخوي وهذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم على فخامته دوام الصحة والعافية ويحقق لجمهورية مصر العربية الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامته.