تأهل العين الإماراتي إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه النصر السعودي 3 -1بركلات الترجيح، ، ، في إياب دور الثمانية بالبطولة.

وكان العين قد فاز ذهابا 1-صفر، فيما فاز النصر 4-3 في مباراة الإياب بعد الوقت الإضافي، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي مالت للعين بفوزه 3-1.

وسيواجه العين في الدور قبل النهائي، الفائز من مباراة الاتحاد وضيفه الهلال السعوديين اليوم الثلاثاء، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الهلال 2 –0 ، وشهدت مواجهة العين والنصر تألق حارس الفائز في الركلات الترجيحية خالد عيسى حيث صد ركلتين وذهبت أخرى خارج المرمى فيما دخلت ركلة رونالدو في مرماه.