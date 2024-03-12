سلطان العبدان - فرحان الشمري

تقدم 17 مرشحا ومرشحة اليوم إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم التاسع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 18 المقرر عقدها في الرابع من أبريل المقبل، وبلغ إجمالي عدد المرشحين في الأيام التسعة الأولى من الترشح 219 مرشحا من بينهم 212 مرشحا من الذكور، و7 مرشحات، وقام مرشحان اثنان بالتنازل من السباق الانتخابي.

وتقدم في اليوم التاسع 3 مرشحين في الدائرة الثانية، فيما تقدم مرشحان في الدائرة الثالثة فيما ترشح 12 مرشحا في الدائرة الخامسة من بينهم سيدة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم التاسع نائب رئيس مجلس الأمة السابق محمد براك المطير، والنائب عسكر العنزي وسعود الحريجي.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 4 مارس باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 18 (أمة 2024) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجاري.