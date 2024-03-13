القاهرة - هالة عمران



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم إجراء أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 10 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو للمواد المضافة للمجموع.



وشدد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه لم يتم إجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والذي تم إعلانه يوم 4 مارس الجاري.



وأوضح المتحدث الرسمي أن د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم 4 مايو 2024 حتى 23 مايو 2024، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 حتى يوم 6 يونيو 2024.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه ستتم مراعاة الإجازات والأعياد خلال وضع جداول الامتحانات.