وجّه الغيني سيرهو غيراسي مهاجم شتوتغارت المتألق رسالة تهنئة إلى أربعة من زملائه كشف عن انه تم استدعاؤهم لمنتخب ألمانيا لكرة القدم للنافذة الدولية المرتقبة، فيما من المقرر ان يعلن المدرب يوليان ناغلسمان عن تشكيلته الرسمية غدا الخميس.



وقال غيراسي عبر حسابه غير الموثق في منصة إكس لكنه المستخدم من قبل ناديه في تغريدات سابقة «تهانينا لرفاقي دينيز، ماكسي، كريس وفالدي على اختيارهم».



ومن المقرر أن يعلن ناغلسمان غدا الخميس، عن تشكيلة «دي مانشافت» للمواجهتين الوديتين امام فرنسا في 23 الجاري في ليون، وهولندا بعدها بثلاثة ايام في فرانكفورت.



وهذه المحطة ستكون الأخيرة قبل الإعلان عن التشكيلة النهائية التي ستخوض غمار كأس أوروبا التي تستضيفها المانيا بين 14 يونيو و14 يوليو.



وحسب الصحافة الألمانية، فإن أربعة لاعبين من شتوتغارت، وهم لاعب الوسط المهاجم دينيز أونداف، الظهير الأيسر ماكسيميليان ميتلشتادت، المهاجم كريس فوريش وقلب الدفاع فالديمار أنتون سيكونون موجودين في تشكيلة ابطال العالم اربع مرات للنافذة الدولية المقبلة.



وكان فوريش متواجدا في قائمة المنتخب الألماني خلال اكتوبر ونوفمبر الماضيين، وشارك لتسع دقائق بمواجهة الولايات المتحدة (انتهت بفوز ألمانيا 3-1)، فيما لم يسبق ان استدعي ميتلشتادت وأنتون وأونداف.



وشتوتغارت الذي كان على وشك الهبوط من الدوري الألماني الموسم المنصرم قبل ان يبقى بفضل مواجهة الملحق، يحتل حاليا المركز الثالث في الترتيب العام لـ «البوندسليغا» بعد 25 جولة.