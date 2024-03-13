القاهرة ـ محمد سامي



كشف نادي مودرن فيوتشر، عن تحسن الحالة الصحية لنجم الفريق أحمد رفعت، بعد وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، وذلك بعدما سقط اللاعب مغشيا عليه بشكل مفاجئ في الدقيقة (88) من مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري أمس الأول.



وأكد النادي أنه لن يتم نقل اللاعب إلى أي مستشفى آخر خلال الوقت الخالي، حتى الاطمئنان على استقرار حالته بشكل تام لعدم المخاطرة بسلامته، مضيفا أن اللاعب استعاد إدراكه خلال الساعات الماضية.



ويخضع أحمد رفعت حاليا لفحوصات طبية متخصصة على القلب، وذلك للتعرف على سبب التوقف المفاجئ لعضلة القلب، والذي تسبب في سقوطه على أرض الملعب.



وعانى رفعت من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى أكثر من ساعة على الرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في أحد المستشفيات القريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبيا مع عودة النبض للقلب، إلا أن حالة اللاعب مازالت غير مستقرة طبيا.



وأنهى الحكم إبراهيم محمد المباراة بعد رفض الأجهزة الفنية للفريقين استكمال اللعب مع هتافات الجمهور للمطالبة بإطلاق صافرة النهاية.



هذا، وقد وجه وزير الشباب والرياضة المصري أشرف د.صبحي بمتابعة الحالة الصحية لرفعت بشكل مستمر ودقيق والتأكيد على توفير كل الإمكانيات للاعب لحين تمام شفائه.



وأعادت لقطة سقوط أحمد رفعت الأذهان لعدة لقطات مشابهة حدثت في الماضي للاعبي كرة أصيبوا بأزمات قلبية مفاجئة، حيث عبر بعضهم أزمته بسلام وأسلم البعض الآخر روحه إلى بارئها على العشب الأخضر، ويعتبر أشهر تلك الحالات الكاميروني مارك فيفيان فوي الذي سقط على الأرض بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال نصف نهائي كأس القارات ضد كولومبيا وكان عمره 28 عاما آنذاك، وكذلك الظهير الأيسر للنادي الأهلي محمد عبد الوهاب الذي رحل في سن الـ 22 بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة أثناء تدريباته مع الفريق بالعام 2006، والدانماركي كريستيان اريكيسن نجم منتخب الدنمارك الذي سقط مغشيا عليه دون أي التحام في مباراة فنلندا والدنمارك في يورو 2020 وتمكنت الأجهزة الطبية من إسعافه ليعود بعدها لممارسة لعبة كرة القدم بشكل طبيعي.



إلى ذلك، تلقى الزمالك إخطارا رسميا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يفيد بإقصاء فريق سوار الغيني من البطولة واعتباره خاسرا 0-2 للمواجهة الأخيرة والتي كانت مقررة بين الفريقين في ختام دور المجموعات. وكان سوار قد طلب في وقت سابق تأجيل اللقاء بسبب مشاكل متعلقة بسفره إلى القاهرة تسببت في عدم حضوره بموعد اللقاء المحدد.