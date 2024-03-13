بيروت - داود رمال



في ترجمة لاجتماع روما الذي عقد في الأول من الشهر الجاري والذي ضم قادة عدد من الجيوش الأوروبية ومن بينهم الفرنسي، التقى قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة المدير العام لإدارة الصحة في الجيوش الفرنسية بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو وتناول البحث التعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي، وسبل دعم المؤسسة العسكرية في ظل الوضع الراهن والتحديات الاستثنائية التي تواجهها. ووقع رئيس الطبابة العسكرية والمدير العام لإدارة الصحة في الجيوش الفرنسية بروتوكول تعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي، تضمن دعم الطبابة العسكرية في مجالات تدريب الطواقم الطبية، وتأمين مواد ومعدات طبية، وتطوير المستوصفات العسكرية.