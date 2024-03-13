

ناصر العنزي



يحفل عالم كرة القدم بمباريات وأحداث لا يمكن نسيانها، ستبقى خالدة في تاريخ الكرة وأذهان عشاق «الساحرة المستديرة»، لما حملته من متعة وإثارة، أو ما وثقته من إنجازات وألقاب تاريخية.



ومن هذه المواجهات ما شهدته بطولة كأس الخليج الـ14 في البحرين التي أقيمت خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 1998 من تألق لمنتخبنا الوطني «الأزرق» وتتويجه باللقب، وجاء المنتخب السعودي وصيفا، ثم المنتخب الإماراتي ثالثا، وحاز مهاجم منتخبنا جاسم الهويدي لقب الهداف وسجل 9 أهداف، واختير نجم الأزرق بدر حجي أفضل لاعب في البطولة، والسعودي محمد الدعيع أفضل حارس.



وضمت القائمة الأساسية والاحتياطية للأزرق كلا من: خالد الفضلي، أحمد جاسم، حسين الخضري، أسامة حسين، نهير الشمري، محمد بنيان، جمال مبارك، أحمد المطيري، عصام سكين، هاني الصقر، فواز بخيت، بدرحجي، أيمن الحسيني، بشار عبدالله، جاسم الهويدي، حمد الصالح «قائد الفريق»، فرج لهيب، عادل يوسف، مشعل نايف، ناصر العثمان، نواف الخالدي. والمدرب التشيكي ميلان ماتشالا ومساعده جمال يعقوب رحمه الله.



ورغم أن الأزرق خسر مباراته الأولى أمام السعودية 1-2 إلا أنه سرعان ما استعاد عافيته وحقق الفوز تلو الآخر حتى حقق اللقب عن جدارة حيث تغلب في المباراة الثانية على المنتخب القطري 6-2 بعدما أجرى المدرب ميلان ماتشالا تغييرات على تشكيلته حققت الفوز الكبير، وتألق الهداف جاسم الهويدي وسجل 5 أهداف وبشار عبدالله هدفا. وفي المباراة الثالثة فاز الأزرق على البحرين 2-0 بإمضاء فرج لهيب وعصام سكين، وفي المباراة الرابعة انفجر «الأزرق» إبداعا أمام عمان وفار بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها جاسم الهويدي «2» وبدر حجي وبشار عبدالله وعصام سكين واقترب منتخبنا الوطني من اللقب كثيرا بعدما هز شباك الفرق تباعا.



وجاءت مباراة الختام، والتي لا تنسى في يوم 21 نوفمبر، على ملعب البحرين الوطني بقيادة الحكم الفرنسي مارك باتا، وكان الأزرق بحاجة الى الفوز لتتويجه بطلا للمرة التاسعة، ولم يكتف يومها بهدف بل فاز 4-1، في أكبر نسبة تهديف في بطولات الخليج بعدما سجل الأزرق 18 هدفا في البطولة، وسجل أهداف الختام واللقب بدر حجي وعصام سكين وجاسم الهويدي «هدفين»، وكانت مباراة لا تمحى من الذاكرة بعدما توجهت الطائرات الكويتية محملة بالجماهير إلى المنامة، والتي احتشدت بالملعب وكانت وراء الفوز الغالي، وكتبت الصحف الخليجية بعدما خطف الأزرق اللقب «الحق.. الأزرق وصل».