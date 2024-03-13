الودائع ذات الفوائد لغاية 2% تقلصت بـ 2.7 مليار دينار إلى 6.9 مليارات في يناير

3.3 مليارات دينار استقطبتها ودائع بفوائد أكبر من 3.5% حتى 5% خلال شهر واحد



علي إبراهيم



كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي أن المودعين حركوا ودائع قيمتها 3.34 مليارات دينار خلال شهر يناير الماضي، ليبلغ إجمالي ودائع المقيمين وغير المقيمين في الجهاز المصرفي 37.6 مليار دينار.



وتظهر أرقام ودائع القطاع الخاص المحررة بالدينار الكويتي للمقيمين وغير المقيمين بحسب سعر الفائدة على مستوى النشاط المحلي (نشاط البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت)، أن الودائع ذات الفوائد أكبر من 3.5% حتى 5% شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال يناير الماضي بعدما استقطبت نحو 3.3 مليارات دينار إلى أرصدتها فيما سجلت الودائع لغاية 2% أكبر قيمة تراجع في أرصدتها بواقع 2.7 مليار دينار.



ولجهة الودائع التي شهدت زيادة في قيمتها خلال شهر يناير الماضي تأتي على رأسها الودائع ذات الفوائد أكبر من 4 حتى 4.5% والتي زادت بنسبة 33.6% بما قيمته 1.82 مليار دينار في شهر واحد لتصل بنهاية يناير الماضي إلى 7.25 مليارات دينار مقارنة مع 5.42 مليارات دينار في شهر ديسمبر، وحل ثانيا الودائع ذات الفوائد أكبر من 4.5 حتى 5% والتي ارتفعت بنسبة 23.7% بما قيمته 1.18 مليار دينار لتصل إلى 6.17 مليارات دينار نهاية يناير المنصرم مقارنة مع 4.99 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي.



وجاء ثالثا الودائع ذات الفوائد أكبر من 3.5% حتى 4% والتي ارتفعت بنسبة 6.5% بما قيمته 321.5 مليون دينار لتصل إلى 5.2 مليارات دينار بنهاية يناير الماضي، مقارنة مع 4.9 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023.



ورابعا جاءت الودائع ذات الفوائد أكبر من 3% حتى 3.5% والتي ارتفعت بنسبة 8.6% بما قيمته 9.8 ملايين دينار لتصل إلى 123.2 مليون دينار بنهاية يناير 2024 مقارنة مع 113.4 مليون دينار في نهاية ديسمبر الماضي، وحلت خامسا الودائع ذات الفوائد أكبر من 2% حتى 2.5% والتي ارتفعت بنسبة 5.14% بما قيمته 1.8 مليون دينار لتصل إلى 36.8 مليون دينار بنهاية يناير الماضي مقارنة مع 35 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2023.



ودائع تراجعت قيمتها



وعلى صعيد الودائع التي تشهد تحويل أموالها إلى شرائح أعلى أو حان أجل استحقاقها، جاءت الودائع ذات الفوائد لغاية 2% في الصدارة إذ تراجعت قيمتها بنسبة 28% بما قيمته 2.7 مليارات دينار لتصل إلى 6.9 مليارات دينار بنهاية يناير مقارنة مع 9.63 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي.



وجاءت في المرتبة الثانية الودائع التي تمنح فوائد أكبر من 5 حتى 5.5% والتي شهدت تراجعا في قيمتها بنسبة 16.6% بما قيمته 315.4 مليون دينار لتصل إلى مستوى 1.58 مليار دينار بنهاية يناير 2024 مقارنة مع 1.89 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.



وحلت ثالثة الودائع ذات الفوائد أكبر من 5.5 حتى 6% والتي انخفضت بـ 36.9% بما قيمته 190.3 مليون دينار لتصل إلى 324.6 مليون دينار بنهاية يناير الماضي مقارنة مع 514.9 مليون دينار في ديسمبر 2023.



وجاءت رابعا الودائع تحت الطلب والتي شهدت سحب نحو 130.6 مليون دينار تشكل ما نسبته 1.3% من قيمتها في ديسمبر الماضي لتنخفض من 100 مليار دينار إلى 9.87 مليارات دينار بنهاية يناير الماضي.



وفي المرتبة الخامسة جاءت الودائع ذات الفوائد أكبر من 2.5 حتى 3% والتي شهدت تراجعا بنسبة 50.89% بما قيمته 85.5 مليون دينار لتصل إلى 82.5 مليون دينار في نهاية يناير مقارنة مع 168 مليون دينار بنهاية 2023.



وسادسا جاءت الودائع ذات الفوائد أكبر من 6% والتي شهدت تراجعا بنسبة 16.7% بما قيمته 6.1 ملايين دينار لتصل إلى 30.4 مليون دينار بنهاية يناير الماضي مقارنة مع 36.5% بنهاية ديسمبر 2023.