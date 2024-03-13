

محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» ان خطط الكويت ضمن إستراتيجية 2030-2050 تقضي ببناء وإقامة مزارع للطاقة الشمسية الموزعة أو المنشورة على أسطح المباني.



وقالت المجلة إن الكويت تضع نصب عينيها الحصول على قدرة توليد مركبة من الطاقة المتجددة تبلغ 22٫1 ميغاواط بحلول عام 2030 كجزء من إستراتيجيتها الجديدة التي تبلغ مدتها 20 عاما، والتي تنتهي في عام 2050.



وأكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف على هذه الخطة خلال إحدى الفعاليات التي أقيمت في الكويت لإطلاق استراتيجية الطاقة المتجددة في البلاد والتي تمتد من عام 2030 إلى عام 2050.



وقال الحجرف إن الاستراتيجية تتضمن أيضا تركيب مزارع الطاقة الشمسية الموزعة أو المركبة على أسطح المباني، ومن ثم تقوم الدولة بشراء الطاقة التي ستنتجها مزارع الطاقة الشمسية الكهروضوئية.



وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن هذه الخطوة تهدف للسماح للمواطنين الكويتيين بالمشاركة في إنتاج الطاقة مع «مراعاة الجوانب البيئية في سياق تنفيذ توجيهات سمو أمير البلاد فيما يتعلق بالحياد الكربوني».



وذكرت المجلة ان وزارة الكهرباء والمياه دعت مؤخرا، ومن خلال هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين الشركات المهتمة، لشراء وثائق طلب التأهيل لمشروع إنتاج الطاقة الشمسية المستقل بطاقة 1100 ميغاواط.



ويشمل المشروع الكلي المرحلة الثالثة من مشروع الدبدبة والشقايا للطاقة المتجددة، المنطقة الأولى، بحسب الهيئة، ويقع مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1100 ميغاواط في محافظة الجهراء، على بعد حوالي 100 كيلومتر من مدينة الكويت العاصمة.